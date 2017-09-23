مصطفى الفقي: خطورة الإخوان تكمن في المتعاطفين مع "الجماعة"

كتب- محمود مصطفى:

وصف الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الأسكندرية، الهجوم على الأزهر "بالحملة الخبيثة".

وأضاف الفقي خلال مناقشته رسالة دكتوراة اليوم السبت، بكلية الإعلام بنين بمدينة نصر، أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، و خرّج العديد من الكوادر التى أفادت المجتمع فى كافة المجالات.

وأشار رئيس جامعة الأسكندرية، إلى أن الفترة التى مرت بها مصر بعد أحداث ثورة يناير "كانت ضبابية جدا، وكان الإخوان دور كبير لما مرت به مصر خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل الجماعة كافة المسئولية عن الأحداث السابقة التى مرت بها البلاد.

ولفت إلى أن خطورة جماعة الإخوان تكمن فى المتعاطفين معها والمساندين لها.​