أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزير الصحة من الأقصر: الانتهاء من مستشفى إسنا المركزي يناير المقبل

Google+ Print
وزير الصحة من الأقصر: الانتهاء من مستشفى إسنا المركزي يناير المقبل وزير الصحة من الأقصر: الانتهاء من مستشفى إسنا المركزي يناير المقبل

مصراوي Masrawy

وزير الصحة من الأقصر: الانتهاء من مستشفى إسنا المركزي يناير المقبل

02:56 م السبت 23 سبتمبر 2017

وزير الصحة من الأقصر: الانتهاء من مستشفى إسنا المركزي يناير المقبل

وزير الصحة

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمستشفى إسنا المركزي الجديد جنوب الأقصر في شهر يناير المقبل.

ووعد وزير الصحة خلال تفقده للمستشفى، اليوم السبت، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر بإجراءه لأول عملية جراحية بها بنفسه.

وشهدت الأقصر قبل شهور افتتاح مستشفى أرمنت المركزي الجديد، وتحويله إلى مستشفى تعليمي، فيما يتم خلال شهر أكتوبر المقبل، افتتاح مستشفى الأقصر العام بعد تطويره، فيما يشهد شهر مارس من العام المقبل افتتاح مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية، بتكلفة مالية تخطت المليار جنيه ضمن خطة للارتقاء بمستشفيات المحافظة وتحويلها لمستشفيات نموذجية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير الصحة يستهل زيارته للأقصر بتفقد مستشفى العديسات

    أخبار

  • زيادة قيمة القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية بالأقصر

    أخبار

  • وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير 5 مستشفيات بالأقصر بتكلفة مليار جنيه

    أخبار

  • ضبط 64 جوال دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

    أخبار

إعلان

0a454332ba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية

تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية