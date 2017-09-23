وزير الصحة من الأقصر: الانتهاء من مستشفى إسنا المركزي يناير المقبل
02:56 م السبت 23 سبتمبر 2017
وزير الصحة
الأقصر - محمد محروس:
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمستشفى إسنا المركزي الجديد جنوب الأقصر في شهر يناير المقبل.
ووعد وزير الصحة خلال تفقده للمستشفى، اليوم السبت، برفقة محمد بدر محافظ الأقصر بإجراءه لأول عملية جراحية بها بنفسه.
وشهدت الأقصر قبل شهور افتتاح مستشفى أرمنت المركزي الجديد، وتحويله إلى مستشفى تعليمي، فيما يتم خلال شهر أكتوبر المقبل، افتتاح مستشفى الأقصر العام بعد تطويره، فيما يشهد شهر مارس من العام المقبل افتتاح مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية، بتكلفة مالية تخطت المليار جنيه ضمن خطة للارتقاء بمستشفيات المحافظة وتحويلها لمستشفيات نموذجية.
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