ميناء دمياط يصدّر 6 آلاف طن يوريا ويستقبل 6 سفن عملاقة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا محدودًا في حركة الصادر، اليوم السبت، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 5900 طن يوريا و4550 طن فوسفات، وإعادة تصدير 2400 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2582 طن قمح، في حين غادرت 73 سيارة بحمولة 3816 طن قمح.

واستقبلت هيئة 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 32 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 169065 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 52885 طنًا.