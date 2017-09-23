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إصابة سائق في انقلاب "مقطورة" على الطريق الدولي بدمياط الجديدة

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إصابة سائق في انقلاب "مقطورة" على الطريق الدولي بدمياط الجديدة إصابة سائق في انقلاب "مقطورة" على الطريق الدولي بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

إصابة سائق في انقلاب "مقطورة" على الطريق الدولي بدمياط الجديدة

02:52 م السبت 23 سبتمبر 2017

ارشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد الطريق الدولي، بمدينة دمياط، انقلاب سيارة "مقطورة" عند مدخل مدينة دمياط الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة السائق بكدمات وجروح متفرقة وجرى نقله إلى المركز الطبي التابع لجامعة الأزهر.

ونجحت قوة من إدارة مرور دمياط في رفع المقطورة وتيسير الحركة بعد توقفها، في الوقت الذي طالب فيه عدد من الأهالي بتكثيف التواجد الأمني وتركيب كاميرات مراقبة بسبب السرعة الجنونية التي يقود بها بعض السائقين إلى جانب وضع حواجز على الطريق.

يأتي ذلك عقب ساعات من انقلاب سيارة خاصة على الطريق ذاته، يقودها "عبدالرحمن. خ"، طالب، ويقيم في الحي الرابع بالمجاورة السادسة وجرى نقله إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة في حالة حرجة.

وأصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة خاصة على طريق بورسعيد الدولي، الجمعة، حيث جرى نقل عصام الخولي" 50 عامًا، و"علية نصر الدين" 35 عامًا، إلى طوارئ مستشفى بورسعيد العام لتلقي العلاج، عقب إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة.

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