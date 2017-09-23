منع داعية سعودي من الإمامة بعد قوله "النساء بربع عقل"

كتب - مصراوي:

آثار داعية سعودي الجدل، بعدما قال في محاضرة له أن المرأة "بربع عقل"، وهو ما جعل السلطات السعودية، أمس الجمعة، بمنعه من الإمامة والخطابة وسائر الأنشطة الدعوية.

قالت إمارة منطقة عسير في بيان، أن أمير المنطقة فيصل بن خالد "وجّه بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط". بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية".

وأوضح البيان، أن القرار يأتي "تفاعلًا مع ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة التي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان "20 مفسدة لقيادة المرأة للسيارة" ، وماورد فيها من عبارات تثير الرأي العام، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين".

وأضاف، أن "الإجراء يهدف إلى التصدي لكل مايثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، حذر البيان من أن قرار المنع "سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية".

وكان الشيخ الحجري قال في محاضرة إن "قيادة المرأة لسيارة فتنة وهي بنصف عقل (…) وإذا خرجت إلى السوق ينقص نصف (عقلها) فكم يبقى؟ ربع"، مضيفًا، "نطالب المرور بأن يتحرى لأنها لا تليق بها السياقة ولا تملك إلا ربعًا".

والسعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.

لكن المملكة أدخلت قبل أشهر قليلة تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة، أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه، وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر الغاء هذا النظام برمته.

وفي أطار خطة اصلاح اقتصادية كبرى تحت مسمى "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل.