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أهالي قنا يقطعون طريق فرشوط بسبب تلوث المياه.. والمحافظ يعد بحلها

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أهالي قنا يقطعون طريق فرشوط بسبب تلوث المياه.. والمحافظ يعد بحلها أهالي قنا يقطعون طريق فرشوط بسبب تلوث المياه.. والمحافظ يعد بحلها

التحرير

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قطع العشرات من المحتجين بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، طريق الكوم الأحمر - فرشوط، وذلك احتجاجًا منهم على عدم توصيل خط جديد للمياه من مرشح المدينة لمنازل الأهالي.

وقال أحد الأهالى بقرية الكوم الأحمر: إن "المحتجين قطعوا طريق الكوم الأحمر - فرشوط، وذلك احتجاجًا على عدم توصيل خط مياه للمنازل من قبل مرشح مركز فرشوط الجديد، في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية من جهودها لفض الاحتجاجات".

أما إكرامي عويضة، أحد الأهالي المحتجين، أكد أن قرية الكوم الأحمر، تعيش منذ 20 عامًا دون مياه نظيفة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي، مما أدى إلى تفشي الأمراض الوبائية وإصابة المواطنين بأمراض مختلفة".

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من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا: إن "القيادات التنفيذية في المحافظة، بدأت في الذهاب إلى المحتجين لبحث طلباتهم".

كان الأهالي قد بدأوا احتجاجهم منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، بتنظيم وقفة احتجاجية، لاعتراضهم على عدم صلاحية مياه الشرب، مطالبين بتوصيل مواسير وخط مياه جديد للمنازل.

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التحرير

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