غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 31

وسط الدلتا 24 31

الإسكندرية 24 28

بلطيم 23 28

مطروح 20 28

السلوم 17 28

سيوة 16 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 22 31

رفح 18 31

الإسماعيلية 22 31

السويس 23 32

رأس سدر 22 31

نخل 18 28

نويبع 26 28

طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 24 28

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 26 33

مرسى علم 26 34

الفيوم 24 31

بني سويف 23 31

المنيا 22 31

أسيوط 20 31

سوهاج 21 33

قنا 23 34

الأقصر 23 35

أسوان 26 36

أبو سمبل 24 35

الوادي الجديد 24 33

شلاتين 24 33

ابو رماد 23 33

راس حدربة 22 31

حلايب 22 31