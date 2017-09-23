«طاقة النواب»: مناقشة عقود مفاعلات الضبعة النووية بداية الانعقاد الثالث

التحرير

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قال النائب علاء سالم، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش عقود بناء مفاعل الضبعة النووية، في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأضاف سالم لـ«التحرير» أن اللجنة ستتأكد من ضرورة توفير عنصر الأمان، وتوفير المواد الخام والتخلص من النفايات، بطريقة سليمة، واشتراطات معدلات الأمان حفاظا على سلامة وأمن أهالى المنطقة، إلى جانب تدريب الكوادر المصرية للعمل فى المفاعل.

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كان د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن الأسبوع الماضى، الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية الخاصة بعقود محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى الانتهاء من تأمين وتوريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد.

وذكر «شاكر» خلال إلقائه كلمة مصر في الدورة الـ61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن «مصر تواصل جهودها لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية، بالتعاون مع روسيا».