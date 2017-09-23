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وزير الصحة يتفقد مستشفيي العديسات وإسنا بالأقصر

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وزير الصحة يتفقد مستشفيي العديسات وإسنا بالأقصر وزير الصحة يتفقد مستشفيي العديسات وإسنا بالأقصر

التحرير

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توجه وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بزيارة، اليوم السبت، إلى محافظة الأقصر.

وتفقد عماد الدين، مشروع إنشاء مستشفى العديسات بحري، بمركز الطود، جنوب شرق الأقصر، التي يتم إنشاءها على مساحة 12 ألفا و350 مترا، بتكلفة 250 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تضم المستشفى في الطابق الأرضي: قسم استقبال وطوارئ، 4 غرف إنعاش، 6 غرف ملاحظة، غرفتي فرز، غرفتي عزل، غرفة جبس، معمل كيمياء وأبحاث الدم والمناعة، 13 عيادة خارجية وقسم للأشعة.

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وفي الطابق الثاني: 4 غرف عمليات وواحدة للإفاقة، مخزن أدوات معقمة، منظار للجهاز الهضمي، ووحدة غسيل كلوي تحتوي على 9 ماكينات، والثالث: قسم الرعاية المركزة بسعة 20 سريرا، غرفتي عزل، قسم الخدمات، وقسما للإقامة بسعة 21 سريرا، والرابع: قسم عمليات للولادة، مخزن للأدوات المعقمة، عناية مركزة للأطفال المبتسرين تتضمن 8 حضانات، وقسم للإقامة بسعة 21 سريرا.

وتوجه الوزير بزيارة مستشفى إسنا الجديدة، واستمع إلى شرح مفصل عن محتوياتها من مهندسي مشروع إنشائها، منوها بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر في يناير المقبل، فأجابه مهندس المشروع: "وفرلي الفلوس المتبقية"، فأكد الوزير على إرسالها، والانتهاء في الوقت المحدد.

يذكر أن المستشفى سيتم إنشائه على مساحة 12 ألفا و200 متر، ويحتوي على 6 طوابق.

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التحرير

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