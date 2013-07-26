متظاهرو المنوفية يجمعون التوقيعات امام المحافظة لتفويض السيسي

جمع المئات من المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم العديد من التوقيعات بالاسم ورقم البطاقة لتفويض السيسي للقضاء على الارهاب .

واحتوى التفويض على ” لقد فوضنا شعب مصر الحر الاصيل الذى يعيش على ارض مصر الطاهرة نفوض الجيش المصرى والشرطة المصرية والممثل عنه قائده وقائدنا نحن المصريين السيد الفريق اول عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس الوزراء والقائد الاعلى للقوات المسلحة بالتعامل ضد من يواجهون البلد بالعنف والارهاب المحتمل بالداخل والخارج ” .

واضاف البيان ” نفوض الفريق اول عبد الفتاح السيسى لاننا لا نثق الا فى رجل منا من داخل بيتى وبيتك البيت المصرى الاصيل وبهذا قد فوضنا هذا الرجل لانه خير من يؤمن على دمنا نحن المصريين جميعا وله كل الصلاحيات فى التعامل مع كل من يمس امن هذا البلد باى اذى لهذا الشعب الكريم ويمس امن الوطن باى سوء ” .