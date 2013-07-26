أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

متظاهرو المنوفية يجمعون التوقيعات امام المحافظة لتفويض السيسي

  • 19
Google+ Print
متظاهرو المنوفية يجمعون التوقيعات امام المحافظة لتفويض السيسي متظاهرو المنوفية يجمعون التوقيعات امام المحافظة لتفويض السيسي

جمع المئات من المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم العديد من التوقيعات بالاسم ورقم البطاقة لتفويض للقضاء على الارهاب .

واحتوى التفويض على ” لقد فوضنا شعب الحر الاصيل الذى يعيش على ارض مصر الطاهرة نفوض الجيش المصرى والشرطة المصرية والممثل عنه قائده وقائدنا نحن المصريين السيد الفريق اول عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس الوزراء والقائد الاعلى للقوات المسلحة بالتعامل ضد من يواجهون البلد بالعنف والارهاب المحتمل بالداخل والخارج ” .

واضاف البيان ” نفوض الفريق اول عبد الفتاح السيسى لاننا لا نثق الا فى رجل منا من داخل بيتى وبيتك البيت المصرى الاصيل وبهذا قد فوضنا هذا الرجل لانه خير من يؤمن على دمنا نحن المصريين جميعا وله كل الصلاحيات فى التعامل مع كل من يمس امن هذا البلد باى اذى لهذا الشعب الكريم ويمس امن الوطن باى سوء ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"