ماكرون يستقبل رئيس لبنان بقصر الاليزيه لبحث التعاون في مختلف المجالات

باريس- (أ.ش.أ):

يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد غد، الاثنين، نظيره اللبناني ميشيل عون في اطار زيارة الدولة التي سيقوم بها لمدة ثلاثة أيام لفرنسا لبحث تعزير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وذكرت الرئاسة الفرنسية "الاليزيه" أن ميشيل عون سيعقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس ماكرون يشارك بعدها في مأدبة عشاء يقيمها ماكرون على شرفه بحضور 220 من المدعوين، و يزور قبلها معرض تحت عنوان" مسيحيو الشرق 2000 عام من التاريخ" بمقر معهد العالم العربي بباريس.

وسيلتقي الرئيس اللبناني، يوم، الثلاثاء، على رأس وفد يضم أربع وزراء، رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب و وزير الخارجية جون ايف لودريان ورئيسي غرفتي البرلمان وعمدة باريس بالإضافة إلى الجالية اللبنانية في فرنسا.

وكان ميشيل عون قد كشف -في حوار نشر السبت في صحيفة "لو فيجارو"- أنه سيطلب من باريس تعزيز التعاون الثقافي والإداري و العسكري مع لبنان.

وتأتي زيارة عون إلى باريس في أعقاب الزيارة التي قام بها سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني إلى فرنسا في أول سبتمبر للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها لبنان بالإضافة إلى العبء الذي تتحمله جراء الحرب في سوريا باستقبالها أكثر من 1.2 مليون لاجىء.

واقترح الرئيس ماكرون أن تنظم فرنسا مؤتمرا حول الاستثمارات الدولية في لبنان ودعم عودة اللاجئين إلى سوريا.