بسبب 300 جنيه.. شاب يقطع يد عامل في الشرقية
02:35 م السبت 23 سبتمبر 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
اعتدى شاب، مُقيم بقرية "بندف" التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على عامل زراعي، بسلاح أبيض، وقطع له كف يده؛ بسبب خلافات مالية بينهما.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوصول "أحمد. ع. ع" 32 عامًا، عامل زراعي، مُقيم بقرية "بندف" بمنا القمح، لإحدى المستشفيات الخاصة، مصابًا ببتر كامل لكف يده اليمنى.
بالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المدعو "إبراهيم. س. م" 35 عامًا، مُقيم بذات الناحية، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "سنجة" وإصابته؛ بسبب خلافات مالية "300 جنيه" بين المتهم وشقيق المجني عليه.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3834 جنح منيا القمح لسنة 2017.
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