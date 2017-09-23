وفاة طفلة وتسمم 6 من أسرتها تناولوا وجبة فاسدة في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

شهدت قرية بني رافع، التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، وفاة طفلة وإصابة 6 أشخاص آخرين من أسرتها، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إخطار من مستشفى منفلوط المركزي بوصول "ريهام. ر" 3 أعوام، جثة هامدة، و"مريم. أ. ر" 3 أعوام، و"ميادة. أ. ر" 4 أعوام، و"ملك. ر. ر" 5 أعوام، و"جنات. أ. ر" 5 أعوام، و"صفاء. ع. ر" 25 عامًا، و"منى. ج. م"، وجميعهم مقيممون بقرية بني رافع مركز منفلوط مصابين بتسمم غذائي وقيء وإسهال مستمر.

وتبين من الفحص الطبي، أنهم تعرضوا لحالة تسمم غذائي، لتناولهم وجبة غذائية فاسدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.