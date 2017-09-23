بالصور - بدء الدراسة في مبنى مائل بأسيوط.. و"الأبنية التعليمية": آمن 100%

أسيوط – أسامة صديق:

استقبلت مدرسة العبور بقرية عرب الأطاولة بمركز الفتح، الطلاب في أول يوم دراسي، رغم وجود ميل واضح في الجناح البحري بالمدرسة، بعد أن قررت هيئة الأبنية التعليمية سلامة المبنى، وأنه آمن 100%، رغم وضوح الميل للعيان.

وتلقت المهندسة نبيلة علي محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، شكاوى من إدارة المدرسة تفيد بوجود ميل ظاهر في الجناح البحري للمدرسة، كما يوجد شروخ في الناحية الأمامية.

وجاء في المذكرة أن المبنى منشأ منذ عام 1974، 1975 ومكون من ثلاثة طوابق بالدور الأرضي به أربعة قاعات لرياض الأطفال، و12 حجرة لطلاب المرحلة الابتدائية صباحًا، ولطلاب المرحلة الإعدادية فترة مسائية، وهذا الميل الظاهر والشروخ تدعو إلى القلق والخوف، ما تسبب في حالة قلق من ناحية أولياء الأمور والتلاميذ والأطفال وقد تم معاينة المبني من ناحية الجهات المختصة وقياسه من الخلف وظهر ميلا بناحية 65 سم من الناحية الغربية و35 سم من الناحية الشرقية، ربما يتسبب في انهيار المبني.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إنه حرصًا على سلامة الطلاب وإزالة أي مخاوف لدى أولياء الأمور على أبنائهم، تم إيفاد لجنة بحضور المهندس عبدالحكيم عبدالله، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس جمال سيد علي، رئيس قطاع التنفيذ بمركز الفتح، وتم زيارة المدرسة ومعاينتها مرة أخرى على الطبيعة، وأقرت اللجنة بسلامة المبنى إنشائيًا وأنه آمن بنسبة 100% ولا يمثل أي خطورة وجاهز لاستقبال التلاميذ في العام الدراسي الجديد.

وأضاف مدير الهيئة، أن هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، تؤكد مرارًا بأنها لا تتوانى في اتخاذ أي إجراءات فورية في حال استشعار أي خطر حماية ضد الطلاب.