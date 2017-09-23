الصحة تعتمد 30 مصنعًا لتوريد الوجبات المدرسية للتلاميذ

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قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن لجنة البت الفنى بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، انتهت من اعتماد وتحديد 30 مصنعًا لتوريد الوجبات المدرسية للتلاميذ.

وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية له، أن الوزارة يكمن دورها فى فحص المصانع وسحب العينات من التشغيلات التى تم إنتاجها للمدارس للتأكد من سلامتها، والإشراف على المخازن المخصصة لحفظ الوجبات قبل توزيعها على الطلاب، فى حين تشرف وزارة التضامن الاجتماعى على الوجبات وعمليات التوزيع، وفقًا لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بينما تشترك هيئة سلامة الغذاء فى الرقابة الكاملة على الوجبة المدرسية.