«تعليم أسوان» تعلق الدراسة بمجمع «أبو الريش» بسبب الإهمال

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أعلن مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن الموعد النهائي لتسلم المعلمين الجدد، ضمن مسابقة تعيين 500 معلم بالمحافظة 30 سبتمبر الجاري، على أن يتسلموا مهام عملهم في 1 أكتوبر القادم.

وأشار "شاهين" خلال جولته لمتابعة سير العملية التعليمية، مع أول العام الجديد، إلى انتظام الدراسة في نحو 100 مدرسة تعمل بنظام الفترتين بدائرة محافظة أسوان، من إجمالي 1349 مدرسة بدائرة المحافظة ستبدأ غدًا، بإجمالي 327 ألفا و374 طالباً وطالبة.

وقال وكيل تعليم أسوان: إن "المديرية انتهت من أعمال صيانة وإعادة تأهيل 31 مدرسة بدائرة المحافظة قبل بداية العام الدراسى، منها 22 مدرسة تعليم عام، و9 مدارس تعليم فنى".

ولفت إلى أن نسبة وصول الكتب المدرسية لمخازن المدارس بلغت 97%، وسيتم توزيعها على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة دون التقيد بالمصروفات.

وتوعد "شاهين" المعلمين، قائلًا: "لا مكان للمقصر"، معلنًا أنه لأول مرة بمديرية التربية والتعليم بأسوان سيتم تخصيص أتوبيس طائر للزيارت المفاجئة لرصد الإيجابيات وتلافي السلبيات داخل المدارس خلال العام الدراسى.

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وتابع أنه لتنمية الانتماء والمواطنة وحب الوطن في نفوس الطلاب، تم التأكيد على وجود ثلاثة أعلام لمصر وأسوان ومديرية التعليم داخل المدارس.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم تصريحاته بالقول: إنه "سيتم تنفيذ مجموعات للتقوية المدرسية بجميع المدارس وباختيار الطالب، عقب الانتهاء من اليوم الدراسي".

فى سياق متصل، قررت مديرية التربية والتعليم بأسوان، تعليق الدراسة بمجمع مدارس أبو الريش بحرى الابتدائي بمركز أسوان، عقب نشر "التحرير" تقرير بعنوان "مدارس أسوان.. قمامة وصرف صحي ومبان آيلة للسقوط" والتي كشفت فيه عن تهالك أبنية المجمع التعليمي وتهديد حياة الطلاب.

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