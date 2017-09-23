السعيد: إرسال المسودة النهائية لقانون التخطيط إلى الحكومة الأسبوع المقبل

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد سيتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفى اليوم، السبت، بمحافظة الفيوم، أن قانون التخطيط الموحد يعد خطوة رئيسية للإسراع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن القانون سيمنح المحافظين صلاحيات جديدة لتحديد الميزة الاستثمارية لكل محافظة.

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وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توزيع الاستثمارات فى خطط التنمية يستهدف سد الفجوات التنموية، لافتة إلى أن الوزارة تدرس المشروعات المقدمة من نواب ومحافظة الفيوم، بحيث تعلن خلال يومين، أي المشروعات التي ستقوم الوزارة باستكمالها خلال العام المالي الحالي.

وأكدت السعيد أنه سوف تتم زيادة اعتمادات الوزارة لمحافظة الفيوم خلال العام الجاري والعام المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لمراعاة البعد المكانى حتى يكون هناك توزيع جيد للاستثمارات حسب احتياجات كل محافظة.