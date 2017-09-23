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مارجريت عازر: الفرقاطة «الفاتح» إضافة جديدة للكفاءة القتالية للقوات البحرية

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مارجريت عازر: الفرقاطة «الفاتح» إضافة جديدة للكفاءة القتالية للقوات البحرية مارجريت عازر: الفرقاطة «الفاتح» إضافة جديدة للكفاءة القتالية للقوات البحرية

التحرير

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أكدت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت في تحقيق نقلة كبيرة للقوات المسلحة ودعمها بأحدث التكنولوجيا الحديثة المتنوعة التسليح، تدعيما للجهود العظيمة التى تبذلها القوات المسلحة ودعم قدراتها القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية بانضام إضافة جديدة لها وهى الفرقاطة "الفاتح"، من طراز «جوويند» التى سلمتها فرنسا للقوات المسلحة المصرية، فى احتفالية كبرى تعد واحدة من 4 فرقاطات، يتم بناؤها وصناعتها حاليًا لتعزيز قدرات الجيش المصرى والبحرية المصرية.

وأضافت عازر أن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة وقفزة كبيرة للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية، مؤكدة أنها تأتى فى إطار حرص مصر على الاحتفاظ بأعلي درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر لتنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. 

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كانت القوات المسلحة المصرية، قد تسلمت أمس، فرقاطة «الفاتح»، من طراز «جوويند»، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بميناء لوريون بدولة فرنسا، في حضور قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، ووفد من قادة القوات المسلحة.

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