«تجار المحمول» تطالب شركات الاتصالات بزيادة هامش ربح كروت الشحن لـ5%

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طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات شركات الاتصالات، بضرورة زيادة هامش ربح كروت الشحن للتجار من 2% إلى 5%، حتى يحقق التجار هامش ربح عادلا.

وأكد حمد النبراوي في تصريحات له اليوم، نقيب تجار المحمول والاتصالات، خلال اجتماعه مع كبار التجار، ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار التى تقرها الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، موضحا أن أسعار كروت الشحن زادت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة دون إعادة النظر فى هامش الربح.

وأضاف نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن أي سلعة جبرية يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر فى هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5% فى ظل ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

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وأكد النبراوي أن هوامش ربح التجار من كروت الشحن غير عادلة، مطالبا الشركات بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة مع النقابة الممثل الرسمي لتجار المحمول والاتصالات على مستوى الجمهورية.

وأوضح نقيب تجار المحمول والاتصالات أن تكلفة الكارت بالنسبة للتاجر كانت تصل إلى 98 جنيها ويبيعه بـ100 جنيه، وبعد تطبيق زيادات القيمة المضافة مؤخرا أصبح الكارت بـ110 وبعد تحصيل الضرائب وربح الشركات يتم بيع كارت 108 بـ110 ويكون مكسب التاجر 2 جنيه فقط، كما هى رغم ارتفاع التكاليف.

وأشار النبراوي إلى أن عدد موزعى وتجار كروت الشحن على مستوى الجمهورية يصل إلى نحو 50 ألف موزع وتاجر، إضافة إلى القطاعات الدخيلة التى يصل عددها لأكثر من ذلك مثل السوبر ماركت ومحلات البقالة والأكشاك وغيرها.