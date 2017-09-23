التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

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يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب رادس بتونس، ضمن إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد فتحي.

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خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية - عبد الله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

كان الأهلي قد تعادل مع الترجي التونسي، يوم السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بهدفين لمثلهما، وسط جماهيره، لتتعقد مهمته في رادس، حيث يحتاج الفارس الأحمر للفوز على الترجي بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين، من أجل الحصول على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.