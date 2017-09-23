فالكاو يدخل نادي الـ200 هدف في المسابقات الأوروبية

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أعرب المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو عن فخره الشديد بمسيرته الحالية مع نادي موناكو الفرنسي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتمكن المهاجم الكولومبي من تسجيل 30 هدفا مع موناكو الموسم الماضي، ليقود الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا 11 هدفا في 7 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك بعد تسجيله ثنائية أمس في مرمى ليل في المباراة التي انتهت بفوز فريق الإمارة الفرنسية برباعية نظيفة، ليصل بالتالي إلى هدفه رقم 200 في المسابقات الأوروبية.

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وسجل فالكاو حتى الآن 201 هدف بواقع 72 هدفا مع بورتو البرتغالي و70 هدفا مع أتليتيكو مدريد و54 هدفا مع موناكو إضافة إلى 4 أهداف مع مانشستر يونايتد وهدف وحيد بقميص تشيلسي.

ويستعد موناكو لاستقبال بورتو على ملعب لويس الثاني يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

وعن مواجهة فريقه السابق قال فالكاو بأن مواجهة بورتو خاصة للغاية بالنسبة له، ولكنه يرغب في مساعدة موناكو في الخروج بالنقاط الثلاث.