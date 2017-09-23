الداخلية: ضبط مستشارة مزيفة استولت على ١٠٠ ألف جنيه من المواطنين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص انتحل صفة سيدة باسم وهمي باستخدام أحد تطبيقات المحمول والادعاء بأنها مستشار بإحدى مؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إن معلومات سرية وردت

للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد انتحال إحدى السيدات اسم وهمى وادعائها بأنها مستشارة بإحدى الهيئات القضائية ومستشار قانوني بإحدى مؤسسات الدولة، وذلك لإنهاء مصالح بعض المواطنين بالجهات والهيئات الحكومية.

وأضاف البيان، أنه من خلال القيام بجمع المعلومات والتحري حول الواقعة؛ أسفرت الجهود قيام أحد الأشخاص باستخدام التقنيات الحديثة وبرامج الهاتف المحمول لتغيير صوته لسيدة؛ وأنه تمكن من الحصول على مبالغ مالية بإجمالي 100 ألف جنيه من كل من "خالد.إ"، ٥١ سنة، أستاذ بكلية طب بيطري، ومبلغ 25 ألف جنيه، و "محمود.ع"، ٤٩ سنة، مقيم بالدقهلية، مدير وشريك بشركة للرخام والجرانيت، مبلغ 75 ألف جنيه.

وباستدعاء المذكورَيْن قرر الأول باتفاقه مع "عمرو.م"، بتسهيل تواصله مع بعض المسئولين بالدولة للحصول على إفادات رسمية تفيد عدم تبعية عدد من الأراضي التي يضع يده عليها- لأملاك الدولة ليتمكن من إصدار تراخيص البناء لها، وقرر الثاني اتفاقه مع المذكور مقابل تواصله مع المسئولين للحصول على موافقات لزيادة ارتفاعات المباني لإقامة برج سكني بمدينة طلخا بالدقهلية.

وباستكمال أعمال البحث تم تحديد الشخص المذكور ويدعى "عمرو.ح"،" مواليد 1985، مقيم بمحافظة الغربية، وأنه قام بانتحال صفة باسم وهمى لسيدة والادعاء بأنه مستشار بإحدى الجهات السيادية بالدولة، وطلب من المجنى عليهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم، والاتصال بمسئولين حكوميين لتسهيل طلبات المجنى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة؛ للعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.