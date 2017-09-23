مقتل مرشح برلماني سابق في العريش

كتب - أشرف سويلم:

قالت مصادر طبية بمستشفى العريش العام السبت إن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد المرشحين السابقين لعضوية مجلس النواب في أحد أحياء مدينة العريش في شمال سيناء.

وقالت المصادر إن المواطن أيمن مسعد صالح عروج، 50 سنة، أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء سيره في منطقة حي السلايمة بالعريش وتوفي في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى العريش العام، وتجري الشرطة تحرياتها لتحديد ملابسات الحادث.