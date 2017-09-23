مقتل أربعة أطفال بعد انحراف حافلة عن الطريق بشرق أفغانستان

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت أن أربعة أطفال قتلوا، بعد أن انحرفت حافلة عن طريق في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وجاء في بيان من مكتب الحاكم الاقليمي أن 34 شخصا أصيبوا في الحادث، الذي وقع على جانب أحد الجبال في منطقة بشير وا جام مساء أمس الجمعة، فيما كانت المجموعة في طريقها إلى حفل خطوبة.

وألقي باللوم في الحادث على إهمال السائق.

وتنتشر الحوادث المرورية في أفغانستان، حيث أن الكثير من الطرق بحالة سيئة.

يذكر أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 28 آخرين، بعد أن

انقلبت حافلة في إقليم بغلان شمال أفغانستان في أواخر يوليو الماضي.