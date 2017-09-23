مقتل أربعة أطفال بعد انحراف حافلة عن الطريق بشرق أفغانستان
02:18 م السبت 23 سبتمبر 2017
أرشيفية
كابول- (د ب أ):
ذكر مسؤولون محليون اليوم السبت أن أربعة أطفال قتلوا، بعد أن انحرفت حافلة عن طريق في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.
وجاء في بيان من مكتب الحاكم الاقليمي أن 34 شخصا أصيبوا في الحادث، الذي وقع على جانب أحد الجبال في منطقة بشير وا جام مساء أمس الجمعة، فيما كانت المجموعة في طريقها إلى حفل خطوبة.
وألقي باللوم في الحادث على إهمال السائق.
وتنتشر الحوادث المرورية في أفغانستان، حيث أن الكثير من الطرق بحالة سيئة.
يذكر أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 28 آخرين، بعد أن
انقلبت حافلة في إقليم بغلان شمال أفغانستان في أواخر يوليو الماضي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تقرير أميركي رسمي ينتقد طريقة تدريب الشرطة الافغانية
-
الرئيس الأفغاني يشكر ترامب على زيادة القوات الأمريكية في بلاده
-
قبل خطابه الأول في الجمعية العامة.. نظرة على مواقف ترامب من الأمم
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان