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زلزال كوريا الشمالية يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة

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زلزال كوريا الشمالية يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة زلزال كوريا الشمالية يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة

مصراوي Masrawy

زلزال يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة

02:07 م السبت 23 سبتمبر 2017

زلزال كوريا الشمالية يثير المخاوف بشأن تجربة نووية جديدة

الزعيم الكوري الشمالي - أرشيفية

بكين- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أنه تم رصد زلزال بقوة 3.4 درجة في كوريا الشمالية اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن عمليات رصد الزلازل تشير إلى أنه من المرجح أن يكون الزلزال ناتج عن انفجار، وقع بالقرب من نفس الموقع الذي أجرت فيه بيونج يانج تجربة نووية في سبتمبر.

كان الرئيس الامريكي، دونالد والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون قد تبادلا السباب والاتهامات بالجنون لبعضهما البعض أمس الجمعة.

وقال ترامب، يوم الثلاثاء الماضي أمام الجمعة العامة للأم المتحدة، إن الولايات المتحدة يمكن أن "تدمر تماما" كوريا الشمالية، مما أثار رد فعل عنيفا من قبل بيونج يانج.

وقال كيم إن "سلوك ترامب المختل عقليا" وتهديده بتدمير كوريا الشمالية "أقنعني.. أن المسار الذي اخترته صحيح، وهو المسار الذي يتعين علي أن اسلكه حتى النهاية".

وقال كيم، بينما كان يختتم تصريحه "سوف أروض بالتأكيد وقطعا الامريكي الخرف المختل عقليا بالنار".

غير أنه بعد ذلك بساعات، كان دور ترامب للرد على كيم مستخدما الوسيلة المفضلة لديه موقع (تويتر).

وقال ترامب "الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي من الواضح أنه مجنون، ولا يكترث بتجويع أو قتل شعبه، سيخضع لاختبار، على نحو غير مسبوق ".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة "الاختبار" الذي يشير إليه ترامب.

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