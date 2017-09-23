تقرير: قادة اليابان لايعتزمون عقد اجتماع طارئ بشأن زلزال كوريا الشمالية

طوكيو- (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن قادة اليابان لايعتزمون عقد اجتماع طارئ بشأن الزلزال الذي ضرب كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية لا يمكنها الحكم على سبب الزلزال الذي قالت الصين إن من المرجح أن يكون ناجما عن انفجار.

كانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد ذكرت أنه تم رصد زلزال بقوة 3.4درجة في كوريا الشمالية اليوم السبت، ومن المرجح أن يكون ناجما عن انفجار، وانه وقع بالقرب من نفس الموقع الذي أجرت فيه بيونج يانج تجربة نووية في سبتمبر.