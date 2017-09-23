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الحرمان من النوم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى المرضى

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الحرمان من النوم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى المرضى الحرمان من النوم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى المرضى

مصراوي Masrawy

الحرمان من النوم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى المرضى

02:09 م السبت 23 سبتمبر 2017

الحرمان من النوم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى المرضى

الحرمان من النوم يقلل من أعراض الاكتئاب لدى المرض

- أ ش أ

أثبت بحث علمي حديث أن الحرمان من النوم يقلل بصورة سريعة من أعراض الاكتئاب لدى نصف مرضى الاكتئاب تقريبا.

وكشفت الأبحاث الطبية، التي أجريت في جامعة "نيويورك"، أن الحرمان من النوم جزيئا (النوم لمدة ثلاثة إلى أربع ساعات، تليها يقظة قصرية لمدة ما بين 20 – 21 ساعة)، له نفس فاعلية الحرمان الكلي من النوم (الحرمان من النوم لمدة 36 ساعة)، حيث يمكن أن تنتج تحسنا سريريا في أعراض الاكتئاب في غضون 24 ساعة.

وبالرغم من هذه النتائج التي توصلت إليها الأبحاث، إلا أن مضادات الاكتئاب تظل العلاج الأكثر شيوعا للمرض.

وكان عدد من الدراسات السابقة أظهر تأثيرات سريعة للحرمان من النوم لدى حوالي 40 – 60% من المرضى، لكن لم يتم تحليل هذا المعدل من الاستجابة للحصول على نسبة أكثر دقة منذ عام 1990، على الرغم من صدور 75 دراسة منذ ذلك الحين حول هذا الموضوع.

وقال أستاذ الطب النفسي وعضو "مركز بن لأبحاث النوم" في نيويورك، فيليب جهرمان، إنه "بعد أكثر من 30 عاما على اكتشاف آثار الحرمان من النوم على الاكتئاب، مازلنا لا نعرف كيفية علاجية فعالة وكيفية تحقيق أفضل نتائج سريرية".

وقام الباحثون بمراجعة أكثر من ألفي دراسة، بسحب البيانات من مجموعة نهائية من 66 دراسة تم تنفيذها على مدى 36 عاما، لتحديد مدى تأثير الاستجابة للحرمان من النوم، وكيفية اختلاف هذه الاستجابة وتعريفها لدى المرضى.

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مصراوي Masrawy

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