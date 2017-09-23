«كندة وعمرو» الأبرز.. 5 «كابلز» لفتوا الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

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الحدث الفني الأبرز الذي فرض نفسه على الساحة في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، كان افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، حيث حظي بمشاركة المئات من الفنانين حول العالم، ولفت الأنظار في المهرجان مجموعة من الثنائيات الشهيرة، نستعرض بعضها فيما يلي..

1- عمرو يوسف وكندة علوش

الثنائي الأبرز على الإطلاق، فمنذ زواجهما في بداية هذا العام، أصبحا حديث الكثيرين، وبالأمس حضر الثنائي المهرجان، وحرص العديد من المصورين على التقاط صور لهما باعتبارهما الثنائي الأكثر شهرة حاليًّا في الوسط الفني.

2- داليا البحيري وزوجها

بفستان وردي اللون تميزت الفنانة "داليا البحيري" في مهرجان "الجونة" السينمائي، وحرصت على حضور المهرجان بصحبة زوجها رجل الأعمال حسن سامي، الذي تزوجها في ديسمبر من العام الماضي.

2- عمرو واكد وزوجته

خطفت "سارة شاهين"، زوجة الفنان "عمرو واكد" الأضواء، بعد حرصها على حضور المهرجان بصحبة زوجها، وتألقت بفستان أحمر اللون أظهر جمالها.

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3- عباس أبو الحسن وزوجته

بفستان قصير أبيض اللون، تألقت زوجة الفنان "عباس أبو الحسن، في أثناء حضورها بصحبته مهرجان الجونة السينمائي.

4- تامر هجرس وزوجته

حرص الفنان تامر هجرس على حضور مهرجان الجونة بصحبة زوجته، التي تألقت بفستان أسود اللون.

5- نجلاء بدر

تألقت الفنانة "نجلاء بدر" في الحفل بفستان أخضر اللون، وحرصت على الحضور بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي.