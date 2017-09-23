إدمانه للخمور و«الحلق» الألماظ.. 7 وقائع فتحت النار على «أحمد الفيشاوي»

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دائمًا ما يثار جدل كبير حول الفنان أحمد الفيشاوي، وتكون الأسباب بعيدة تمام البعد عن أعماله الفنية، التي يشهد له الجميع بتميزها واختلافها.

ويعود سبب الجدل الذي يثار حول نجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي إلى أفعاله المفاجئة، وأحيانًا "التقاليع الغريبة" التي يقوم بها في إطلالاته، ونستعرض خلال التقرير التالي، بعض المواقف التي أثار فيها الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل حوله.

1- مهرجان الجونة

في صدمة غير متوقعة، فوجىء حاضري فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بلفظ خارج أطلقه الفنان "أحمد الفيشاوي" على الهواء مباشرة، ما تسبب في استياء الكثيرين لعدم مراعاة الفنان الشاب حضور الكثير من النجوم الكبار ومتابعة الآلاف من المشاهدين لفعاليات المهرجان، حيث قال قبيل عرض فيلمه الجديد "شيخ جاكسون": "مش عارف إزاي هنشوفه على الشاشة الـ ..."، بعد تعرضها لعاصفة هوائية جعلتها غير مستقرة.

2- ارتداؤه حلق ألماظ

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "سي بي سي"، وهو يرتدي "حلق" في أذنيه، وعلقت الإعلامية منى الشاذلي على ارتدائه للحلق، قائلة: "أحمد الفيشاوي دائما بيفاجئني، مرة يرسم تاتو، والنهاردة جاي لابس حلق".

ورد "الفيشاوي" قائلًا: "أه ده حلق ألماظ"، مضيفًا: "بصي في مثل أنا ضده تمامًا بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، لأ طبعًا أنت تاكل اللي يعجبك وتليس اللي يعجبك كمان، طالما مش هتأذي حد".

3- الوشوم المتعددة

أثار "الفيشاوي"، جدلًا كبيرًا، عندما حل ضيفًا على برنامج "الليلة دي" على فضائية "سي بي سي"، مع الفنانة أروى، وقد غطت الوشوم ذراعيه.

وحول حبه للوشوم، قال الفيشاوي: "كل تاتو بعمله ليه معنى، أول تاتو عملته كان من عشر سنين في رجلي، وبعدين الموضوع بقى إدمان وبقيت أستمتع بالوجع بتاع رسم التاتو"، وأضاف حول إمكانية مسحه لأحدهم: "لأ مش همسح حاجة أنا هموت بيهم، وبعدين يا نمسح كله يا نخلي كله".

4- لفظ جريء على الهواء

علق الفنان الشاب على الفنانة "هنادي مهنى" ابنة الموسيقار هاني مهنا، والتي شاركته إحدى الأغنيات، وقال إنها موهوبة في الغناء.

وأضاف: "هنادي عندها 19 سنة وأعرفها من صغرها، وبتفكرني بابنتي"، مضيفًا: "هي اكتشاف وصوتها رائع، وزي القمر وجسمها حلو جدا".

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وردت عليه الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، الذي قال ذلك من خلاله، قائلة: "مفيش جملة بيختمها بما يرضي الله".

5- اتهامه بالتحرش

فاجأ أحمد الفيشاوي جمهوره بنشر صورة له مع بوستر فيلم "حلاوة روح" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ولكن الصورة احتوت على مشهد غريب، حيث كان أحمد يحتضن هيفاء وهبي بطريقة خادشة للحياء مصحوبة بتعليق خارج.

وتعرض "الفيشاوي"، لموجة من الانتقادات، حيث رفض الجمهور ما شاهده، واتهمه البعض بالتحرش، وبعد فترة كبيرة التزم خلالها الصمت، عاد "الفيشاوي" ليعلق على الواقعة، معربًا عن غضبه من اتهامه بالتحرش بهيفاء وهبي، مشيرًا إلى أنه فعل هذا على سبيل الدعابة ولم يكن يقصد بالطبع التحرش كما اتهمه البعض.

6- إدمانه للخمر

بعد الأزمة التي أثارها بسبب بوستر الفيلم السينمائي "حلاوة روح"، عاد الفنان أحمد الفيشاوي من جديد لإثارة الجدل حوله، بعد نشر صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع والده الفنان فاروق الفيشاوي".

المثير في الأمر أن "أحمد" ظهر وهو يحمل زجاجة خمر وكان يشربها، مما عرضه لانتقادات كثيرة من الجمهور".

وأبدى جمهور الفيشاوي الصغير استغرابه من نشر هذه الصورة، معلقين "ازاى ينشر صورته وهو بيشرب خمرة ومع والده؟".

وما زاد الأمر سوءًا، كان عناد أحمد الفيشاوي، حيث تعمد أثناء سفره إلى السويد لحضور العرض الخاص لفيلم "سكر مر" بمهرجان مالمو، نشر صورة له في ختام المهرجان مع الفنانة الشابة أمينة خليل، وهو يحمل كأس خمر في يده.

7- بنتي مصاحبة ولدين

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن واقعة حدثت مع ابنته، عندما أفصحت له أنها معجبة بولدين، قائلًا "أخبرتني ابنتي في إحدى المرات بأنها على علاقة مع ولدين في المدرسة ومعجبة بهما، وطلبت مني الاستشارة بشأن استقرارها على واحد منهما، فصدمت في البداية، وأخبرتها بأن تصادق من تشعر بميل أكثر نحوه".

وأضاف الفيشاوي خلال لقائه ببرنامج "الليلة دي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الفنانة أروى "الجيل ده عمومًا متحرر جدا وأكتر مننا كمان، فلو ما عملتش كده هاتعمل كل حاجة من ورايا"، لترد "أروى" ساخرة: "يا سلام الواحد كان نفسه في أب متفتح زيك كده، والبنات كلها عايزه كده".