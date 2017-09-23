بالأسماء.. ننشر النتيجة النهائية لمسابقة توظيف 300 معلم بالوادي الجديد
02:02 م السبت 23 سبتمبر 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، نتيجة مسابقة توظيف 300 معلم بعد فحص التظلمات المقدمة من جانب المتقدمين للمسابقة.
وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه جرى فحص جميع التظلمات المقدمة من جميع المتقدمين، وتم استبعاد كل من ثبت تزويره لشهادة الدبلومة التربوية أو محل الإقامة.
ولفت الزملوط إلى أن المديرية بدأت في إجراءات التعاقد مع الناجحين تمهيدًا لاستلامهم العمل بمدراس الفرافرة وباريس أواخر الشهر الجاري.
وأعلنت الوادي الجديد، مسابقة لتوظيف 300 معلم لسد العجز في مركزي الفرافرة وباريس خلال شهر مارس العام الماضي.
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