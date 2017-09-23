إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي بالمنيا، اليوم السبت، 32 حالة تعد على أراضي إصلاح زراعي وأراضي زراعية على مساحة 26 قيراطا و24 سهما، وذلك خلال حملة الإزالة التي نفذتها الوحدة المحلية بكوم شفا ولتلات التابع لمجلس قروي أبوعزيز وبردنوها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقال إبراهيم عبده نصير رئيس مجلس مدينة مطاي، إن المخالفات والتعديات الواقعة على الأرض الزراعية جاءت ما بين بناء مخالف لمنازل وأسوار بالبلوك الأبيض وتشوين لمواد بناء (رمل ـ زلط ـ طوب)، وتم تحرير محاضر مخالفة للمتعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الوحدة المحلية نظمت حملة نظافة استهدفت منطقة الكورنيش من بداية مطاي حتى كوبري الإبراهيمية، كما قامت أيضا بحملة نظافة ليلية مكثفة لرفع الأتربة وإعادة المظهر الحضاري، لجميع أنحاء المدينة، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وإنارة الطريق.