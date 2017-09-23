"المنيا" تحصد المراكز الأولى في الجوالة والغناء بأسبوع شباب الجامعات

المنيا ــ ريمون الراوي:

اختتمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر المقام بجامعة المنوفية، والذي شارك في مسابقاته ما يزيد عن 6 آلاف طالب وطالبة من 26 جامعة مصرية وخاصة، حيث أعلنت لجان التحكيم المختلفة بالأسبوع عن فرق الجامعات الفائزة، في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة والنشاط العلمي.

وصرح الدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المشاركة الـ 26 في مجال الجوالة والخدمة العامة في الـ7 مجالات التي تبارت عليها فرق الجامعات المصرية، في المجالات الكشفية والفنية والسمر والروح والمظهر والخدمة العامة والمجال الديني، كما حصلت الجامعة على المركز الأول في مسابقة الدوري العلمي على مستوى الجامعات في مسابقات نادي العلوم.

وأضاف الدكتور مصطفى عبدالنبي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأن الجامعة حصلت على المركز الأول في البحوث الاجتماعية وعلى المركز الثالث عام شطرنج طلبة وميداليتين برونزيتين طلبة في بطولة الشطرنج ضمن أنشطة النشاط الاجتماعي.

أما في النشاط الثقافي فقد حصلت الجامعة على المركز الثالث في مسابقة مجلات الحائط، كما حصلت على المركز الثالث في مسابقة البحث الاقتصادي.

وفي النشاط الفني حصلت الجامعة على المركز الأول في الغناء الفردي، والمركز الثاني في مجال التصوير الزيتي، والمركز الثالث في النحت والرسم للمتخصصين.

وفي النشاط الرياضي، صعدت فرق الجامعة للدور الثمانية في خماسي كرة القدم، وللدور الـ 16 في الطائرة طالبات واليد طلبة.

وأشاد "أبوالمجد" بالمراكز التي حصدتها الجامعة، والتزام الطلاب بالروح الرياضية، وبالجهود التي بذلت لظهور الجامعة بالمظهر اللائق بين الجامعات المصرية، متمنيًا مزيدًا من التوفيق والمراكز المتقدمة التي ترفع اسم الجامعة عاليًا.

وأشرف على وفد الجامعة المشارك في الأسبوع نخبة متخصصة من المدربين والمشرفين والأخصائيين، في مقدمتهم الدكتور هاني العربي منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، وعماد محمد زكي مدير عام رعاية الطلاب، ووليد عبد القوي مسؤول الاتصال، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم، وعادل عبدالله مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، والدكتور أمير ماهر مسؤول نادي العلوم.