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مطاردة مثيرة بين طالب بكلية الشرطة ولص في شوارع روض الفرج

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مطاردة مثيرة بين طالب بكلية الشرطة ولص في شوارع روض الفرج مطاردة مثيرة بين طالب بكلية الشرطة ولص في شوارع روض الفرج

مصراوي Masrawy

مطاردة مثيرة بين طالب بكلية الشرطة ولص في شوارع روض الفرج

01:53 م السبت 23 سبتمبر 2017

مطاردة مثيرة بين طالب بكلية الشرطة ولص في شوارع روض الفرج

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

نجح طالب بكلية الشرطة، اليوم السبت، في ضبط لص بعد مطاردته لسرقته هاتف محمول من سيدة بمنطقة روض الفرج.

كان ضباط قسم شرطة روض الفرج، قد تلقوا بلاغًا من المدعو "محمد.أ"، 21 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، مصابًا بكدمة بالساق اليسرى وتم إسعافه بإحدى المستشفيات، بأنه حال سيره بسيارته بشارع طوسون بدائرة القسم، استغاثت به سيدة تدعى، "جميلة.ع"، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيام سائق دراجة بخارية "توك توك" بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وعقب هروب المتهم قام الطالب بملاحقته وتمكن من ضبطه، وتبين أنه يدعى "خالد.ع"، 24 سنة، سائق "توك توك"، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وضُبط بحوزته الهاتف المسروق، وأصيب الطالب بالإصابة سالفة الذكر إثر اصطدام المتهم به بالدراجة قيادته، مما أدى الى إصابته المشار إليها.

وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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