رايتس واتش: قوات الأمن في ميانمار تلغم الحدود لمنع عودة الروهينجا

القاهرة (مصراوي)

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السبت قوات الأمن في ميانمار بتلغيم الحدود مع بنغلاديش المجاورة لمنع عودة اللاجئين من مسلمي الروهينجا، بحسب بي بي سي.

واستندت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها على صور ومقاطع فيديو موثقة، وتقارير صحفية من وسائل إعلام دولية مستقلة، وشهود عيان.

وتشير الروايات المتطابقة والأدلة التي جمعتها المنظمة إلى أن جنودا من ميانمار وضعوا ألغاما عند نقاط العبور الحدودية مع بنغلاديش.

وقال مينكاشي غونغولي، مدير قسم جنوب آسيا في هيومان رايتس واتش، "اللاجئون الروهينجا واجهوا العديد من المخاطر القاتلة عند فرارهم من الأعمال الوحشية التي ترتكب في بورما (ميانمار)، لتأتي الألغام بعد ذلك لتزيد الأمر سوءا."