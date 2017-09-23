مفتي الجمهورية يهنيء السعودية بـ"اليوم الوطني للمملكة"

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين، والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت إنالعلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي مصر والمملكة العربيةالسعودية الشقيقة ، ضاربة فى أعماق التاريخ ويشهد بهاالقاصى والدانى .

وأكد مفتي الجمهورية على استمرار التنسيق والتكاتف بين مصروالمملكة قيادة وحكومة وشعبا لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة والدول الداعمة له والتي تسعى لنشرالخراب والدمار فى المنطقة العربية والإسلامية.

وأشاد مفتي الجمهورية بما تقوم به المملكة العربية السعوديةمن أعمال وخدمات جليلة لضيوف الرحمن من الحجاجوالمعتمرين، وهو ما شهد له العالم بما تحقق من نجاح واضح لموسم الحج الأخير.

وتوجه مفتي الجمهورية، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدولالعربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار.​