أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يهنيء السعودية بـ"اليوم الوطني للمملكة"

Google+ Print
مفتي الجمهورية يهنيء السعودية بـ"اليوم الوطني للمملكة" مفتي الجمهورية يهنيء السعودية بـ"اليوم الوطني للمملكة"

مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يهنيء بـ"اليوم الوطني للمملكة"

01:45 م السبت 23 سبتمبر 2017

شوقي علام مفتى الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين، والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت إنالعلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي والمملكة العربيةالسعودية الشقيقة ، ضاربة فى أعماق التاريخ ويشهد بهاالقاصى والدانى .

وأكد مفتي الجمهورية على استمرار التنسيق والتكاتف بين مصروالمملكة قيادة وحكومة وشعبا لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة والدول الداعمة له والتي تسعى لنشرالخراب والدمار فى المنطقة العربية والإسلامية.

وأشاد مفتي الجمهورية بما تقوم به المملكة العربية السعوديةمن أعمال وخدمات جليلة لضيوف الرحمن من الحجاجوالمعتمرين، وهو ما شهد له العالم بما تحقق من نجاح واضح لموسم الحج الأخير.

وتوجه مفتي الجمهورية، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدولالعربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره وأن تنعم جميعًا بالأمن والاستقرار.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مفتي الجمهورية: حب الوطن والإخلاص له من أهم دروس الهجرة النبوية

    أخبار

  • وزير الخارجية: حان الوقت لاتخاذ موقف دولي موحد ضد من يقف وراء أفكار

    أخبار

  • تباين آراء الحقوقيين حول تعديلات قانون الجنسية.. جبرائيل: "تحافظ على

    أخبار

  • "الجيزة" تنظم مسابقة لطلاب ثانوي لأفضل موضوع في مؤتمر "معًا.. لمصر"

    أخبار

إعلان

7b2777f93a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة