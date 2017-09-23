الإسكان: بيع 85 ألف كراسة شروط وحجز 14 ألف وحدة بـ"سكن مصر"

كتبت- ندى الخولي:

أعلن هاني يونس، المتحد باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه حتى الخميس الماضي، تم بيع 85 ألف 460 كراسة شروط خاصة بمشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، بينما دفع 14 ألف 443 حاجزًا مقدمات الحجز في فروع بنك التعمير والإسكاان.

وأكد يونس، لمصراوي"، السبت، أن بيع كراسات الشروط، مستمر حتى آخر يوم لتقديم الكراسات ودفع مقدمات الحجز في 5 أكتوبر المقبل.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد فتحت باب شراء كراسات شروط 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياطالجديدة – المنيا الجديدة) اعتبارًا من 15 أغسطس الماضي، كما فتحت باب الحجز يوم 10 سبتمبر الجاري، ويستمر الحجز وشراء الكراسات حتى آخر يوم لحجز الوحدات وسداد مقدمات الوحدات في 5 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن سحب كراسات الشروط مستمر حتى آخر يوم في التقديم في ٨ فروع للبنك، وهي فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14، وفرع بنك التعميروالإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل. ​