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واشنطن : لن نقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية في ليبيا

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مصراوي Masrawy

واشنطن : لن نقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية في ليبيا

01:48 م السبت 23 سبتمبر 2017

واشنطن : لن نقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية في ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة

واشنطن- (أ ش أ):

رحبت الولايات المتحدة بخارطة الطريق التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يوم الأربعاء الماضي والتي تتضمن دعم المصالحة وتعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة،مؤكدة أنها لن تقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم - السبت - الليبيين بدعم وساطة المبعوث الدولي .. مشيرة إلى أن واشنطن ترى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015 يبقى الإطار اللازم للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

وأكدت ناورت أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالعمل مع الليبيين والأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتعزيز المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارا للشعب الليبي.

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Asha

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