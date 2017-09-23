واشنطن : لن نقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية في ليبيا
واشنطن : لن نقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية في ليبيا
01:48 م السبت 23 سبتمبر 2017
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة
واشنطن- (أ ش أ):
رحبت الولايات المتحدة بخارطة الطريق التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة يوم الأربعاء الماضي والتي تتضمن دعم المصالحة وتعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة،مؤكدة أنها لن تقف إلى جانب الأفراد الذين يعطلون العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية.
وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم - السبت - الليبيين بدعم وساطة المبعوث الدولي .. مشيرة إلى أن واشنطن ترى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015 يبقى الإطار اللازم للتوصل إلى حل سياسي للصراع.
وأكدت ناورت أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالعمل مع الليبيين والأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتعزيز المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب والعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارا للشعب الليبي.
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