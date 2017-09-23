وزير الخارجية الروسي: خارطتنا هي الحل الأمثل للأزمة الكورية

نيويورك- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن خارطة الطريق الروسية الصينية هي الحل الأمثل لإنهاء الأزمة مع بيونج يانج .

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أبرزته وكالة أنباء سبوتنيك: " ليس لدينا مقترحات جديدة بشأن القضية النووية لشبه جزيرة الكورية لأننا على قناعة بإمكانيات خارطة الطريق الروسية الصينية التي وزعت في مجلس الأمن خلال شهر يوليو من العام الجاري لم تستنفذ بعد، لم نسمع مبررات عقلانية ردا على مقترحنا بشأن بدء العمل وفقا لها .

وانتقد لافروف مبدأ فرض عقوبات أحادية الجانب على "بيونج يانج"، قائلا إن "العقوبات دائما تسمم الأجواء " .

وحث جميع أطراف الأزمة الكورية على التمسك بنهج دبلوماسي، منددا بالتجارب الباليستية والنووية التي أجرتها "بيونج يانج" مؤخرا، وبتزايد حدة الخطاب بين رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.