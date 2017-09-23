التوصل لاتفاق يقضي بإخراج مسلحي المعارضة من حي القدم بدمشق الثلاثاء القادم

دمشق- (أ ش أ):

أفادت مصادر ميدانية سورية اليوم، السبت، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بين قوات السورية وفصائل المعارضة لخروج مسلحي المعارضة وعائلتهم من حي القدم في دمشق إلى مدينة إدلب شمال البلاد.

وأوضحت المصادر- لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن الاتفاق يقضي بإخلاء الحي من فصائل المعارضة ومن يرغب من المدنيين باتجاه مدينة إدلب وريفها في الشمال السوري وتسليم الحي إلى قوات الجيش الوطني السوري، مضيفة أنه من المقرر تنفيذ الاتفاق في الثلاثاء القادم.

وفي سياق آخر، أشارت المصادر إلى استهداف قوات سوريا الديمقراطية قوات الجيش السوري أثناء عبورها نهر الفرات من جهة الجفرة في دير الزور ، مضيفة أن الاستهداف يعد الأول من نوعه وتسبب في سقوط جرحى من قوات الجيش السوري وتعطيل عمليات العبور .. وأعقب ذلك غارات للقوات الروسية على مواقع قوات سوريا الديمقراطية شمال الفرات.