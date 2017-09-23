تعرفوا على "فريدة" البطلة التي أنقذت أرواحا تحت الأنقاض في المكسيك
01:29 م السبت 23 سبتمبر 2017
زلزال المكسيك
القاهرة (مصراوي)
اسمها فريدة وهي اليوم بطلة في المكسيك لإنقاذها 52 شخصا في كوارث طبيعية كان آخرها الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت بي بي سي السبت.
تقول بي بي سي إن كلبة الإنقاذ المدربة على العثور على أحياء بين الأنقاض، تبلغ من العمر 7 أعوام، وشاركت خلال "مسيرتها المهنية" في جهود الإنقاذ التي تلت كوارث مختلفة في بلدها وحول العالم، وهي "موظفة" في سلاح البحرية بالجيش المكسيكي.
وأشادت بها الرئاسة المكسيكية على حسابها الرسمي بتويتر، كما احتفى بها مواطنون بوضع صورتها على الورقة النقدية من فئة الخمسمائة بيسو بدلا من الرسام الشهير دياغو ريفيرا باستخدام تقنية لتعديل الصور كالفوتوشوب.
وتمكنت فريدة خلال اليومين الماضيين من العثور على عدد من الأحياء تحت أنقاض المباني التي تهدمت بفعل الزلزال في العاصمة المكسيكية.
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