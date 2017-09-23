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ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة بالقاهرة

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ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة بالقاهرة ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة بالقاهرة

01:39 م السبت 23 سبتمبر 2017

ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة بالقاهرة

تعبيرية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط صاحب مطبعة بعين شمس؛ لقيامه بتقليد العلامات التجارية الشهيرة.

وكانت قوة من ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تقوم بحملة لفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأثناء ذلك تمكنوا من ضبط "أحمد.ج"، 25 سنة، صاحب مطبعة كائنة بشارع الحرية بعين شمس الشرقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجديدة؛ لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات داخل المطبعة، بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري، وزارة الصحة.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 169 مطبوعة لمنتجات غذائية وصناعية متنوعة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه، ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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