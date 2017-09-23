ضبط هارب من تسديد 56 مليون جنيه غرامات مُختبئًا في البساتين

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط هارب من التنفيذ عليه في حكمين غرامات مباني، أثناء اختبائه في منطقة البساتين.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "فايز.ز"، 58 سنة، ومقيم 2 شارع سيد فرج، دائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين غرامات " مباني" بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 56 مليون جنيها.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.