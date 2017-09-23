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فشل جراحة فى فصوص المخ لمرضى جنون العظمة فى العديد من الدول الأسيوية

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فشل جراحة فى فصوص المخ لمرضى جنون العظمة فى العديد من الدول الأسيوية فشل جراحة فى فصوص المخ لمرضى جنون العظمة فى العديد من الدول الأسيوية

مصراوي Masrawy

فشل جراحة فى فصوص المخ لمرضى جنون العظمة فى العديد من الدول الأسيوية

01:38 م السبت 23 سبتمبر 2017

فشل جراحة فى فصوص المخ لمرضى جنون العظمة فى العديد من الدول الأسيوية

جراحة

أ ش أ

اكتشف ثلاثى من جراحى الاعصاب الفرنسين، مكون من مارك لوفيك، وإيميريك أملولو، و مارى بوروجا، فى أبحاثهم التى أجروها على مرضى جنون العظمة والإكتئاب، أنهم كانوا ضحية عملية جراحة المخ التى خضعوا لها فى كل من فرنسا، وسويسرا، وبلجيكا فى الفترة من 1935 وحتى 1985، وأن 84% من المرضى كانوا ضحية هذا التدخل الجراحي الفاشل، الذى لم يؤتى ثماره.

وقد نشر الجراحون الثلاث نتائج أبحاثهم - فى مجلة "ناتشر" العلمية - والذى تبين أن معظم ضحايا العملية الجراحية التى أجريت فى المخ كن من السيدات وهى جراحة تجرى فى فص من فصوص المخ الأمامية والتى اكتشفها الطبيب البرتغالي إيجاس موزيز (1874 – 1955)، حيث توصل إليها فى عام 1949 وحصل عنها على جائزة نوبل.

وتعتمد تلك الجراحة على فتح ثلاثة ثقوب في جانبي الجمجمة ثم حقن المريض بمحلول من الكحوليات فى الفص الأمامى للجبهة لإزالة الألياف البيضاء، إلا أن الجراحة لم تؤت بثمار إيجابية.

وكانت هذه الجراحة قد انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية فى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بعد أن امتلأت المصحات النفسية بهؤلاء المرضى النفسيين والذين يعانون من الاغتراب وكان علاجهم الوحيد هو الحمامات الساخنة أو الصدمات الكهربائية و أن بعض من هؤلاء المرضى قد دخلوا فى حالة كوما بسبب نقص السكر فى الدم.

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مصراوي Masrawy

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