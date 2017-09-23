وفد رسمي كردي في بغداد قبل إجراء الاستفتاء

القاهرة (مصراوي)

توجه وفد من إقليم كردستان العراق اليوم إلى بغداد لإجراء مباحثات حول الاستفتاء الذي يشهده الإقليم بعد غد بشأن الانفصال عن العراق، بحسب بي بي سي.

وقال هوشيار زيباري أحد كبار مستشاري رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن محادثات الوفد مع مسؤولي الحكومة العراقية ستجري بشكل متزامن مع الاستفتاء دون أي إرجاءٍ لموعده.

يأتي ذلك غداة تأكيد بارزاني رفضه أي دعوات لتأجيل الاستفتاء، وقوله أمام حشود من أنصاره إنه يتعين على أكراد العراق دفع أي ثمن من أجل نيل ما وصفه بالاستقلال.

من المتوقع أن يصوت أكراد العراق يوم الاثنين لصالح مساعي الانفصال التي تخشى الدول المجاورة والقوى الغربية من أن تقسم البلاد وتشعل شرارة صراع عرقي وطائفي أكبر في المنطقة.

ورفض مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق منذ 2005 جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا لتأجيل الاستفتاء. وتجري تركيا مناورات عسكرية على الحدود مع العراق للتأكيد على مخاوفها من أن انفصال أكراد العراق قد يغذي التمرد على أراضيها.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الجمعة في تصريحات بثها التلفزيون إن الاستفتاء يمثل تهديدا للأمن القومي التركي وإن أنقرة "ستفعل ما يلزم" لحماية نفسها. واليوم قال إن "الخيارات الدبلوماسية والأمنية والسياسية والاقتصادية مطروحة" للتعامل مع الاستفتاء.

وقال هوشيار زيباري وهو مستشار كبير للبرزاني لوكالة رويترز ”تلك هي الخطوات الأخيرة من السباق النهائي وبعدها لن نتزحزح“.

وقال زيباري إن تأجيل الاستفتاء دون ضمانات بإمكانية إجرائه على أساس ملزم بعد التفاوض مع بغداد سيكون ”انتحارا سياسيا للقيادة الكردية ولحلم الاستقلال الكردي."