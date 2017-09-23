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بالصور.. ورود وحلوى من "أمن المنيا" على الطلاب في أول أيام الدراسة

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بالصور.. ورود وحلوى من "أمن المنيا" على الطلاب في أول أيام الدراسة بالصور.. ورود وحلوى من "أمن المنيا" على الطلاب في أول أيام الدراسة

مصراوي Masrawy

بالصور.. ورود وحلوى من "أمن المنيا" على الطلاب في أول أيام الدراسة

01:41 م السبت 23 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع الأدوات المدرسية على التلاميذ في أول أيام الدراسة

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع على التلاميذ في أول

المنيا ــ ريمون الراوي:

تفقد اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، عددًا من المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية، للتأكد من مدى وجود التأمين الكافي أمام المدارس وفي محيطها.

وخصص عبدالمنصف، عددًا من سيارات الشرطة على مستوى المحافظة، للقيام بدوريات أمنية لتأمين طلاب المدارس.

يأتي هذا بينما وزع عددًا من الضباط الورود والحلوى على الطلاب، أمام المدارس لبث روح الطمأنينة في نفوسهم، بالإضافة إلى توزيع عددًا من الكراسات والجداول باسم وزارة الداخلية.

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