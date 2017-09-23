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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع الأدوات المدرسية على التلاميذ في أول أيام الدراسة

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع الأدوات المدرسية على التلاميذ في أول أيام الدراسة بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع الأدوات المدرسية على التلاميذ في أول أيام الدراسة

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع على التلاميذ في أول أيام الدراسة

01:41 م السبت 23 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. ورود وحلوى من

الألبوم التالى

بالصور.. ورود وحلوى من "أمن المنيا" على الطلاب في أول أيام الدراسة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وزع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الأدوات المدرسية على تلاميذ وطلاب المدارس، وفتيات المعهد الأزهري، كهدايا مع بداية أول يوم من العام الدراسي، خلال تفقده بعض من المدارس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، عددًا من المدارس بمدينة كفر الشيخ، مع بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية للطلبة وهيئة التدريس، وللتعرف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، مسئولي التعليم بالمحافظة، بسرعة توزيع الكتب المدرسية، لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، دون التقيد بسداد الرسوم، مشددًا على متابعة انتظام التلاميذ والطلاب مع اليوم الأول للدراسة، وانتظام الجداول الدراسية، كما وجه مديري الإدارات التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والشيخ أشرف النجار وكيل الوزارة مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، وهالة النواصرة مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وأحمد فودة مدير عام التعليم العام، وصلاح فهمي مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وعددًا من القيادات التنفيذية.

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