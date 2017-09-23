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بالصور.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل والمحال بالفيوم

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بالصور.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل والمحال بالفيوم بالصور.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل والمحال بالفيوم

مصراوي Masrawy

بالصور.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل والمحال بالفيوم

01:41 م السبت 23 سبتمبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

ألقت قوات المباحث الجنائية في الفيوم، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المنازل والمحال التجارية بالفيوم.

ووردت العديد من البلاغات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تفيد بتعدد حالات سرقة المنازل والمحال التجارية، بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة الفيوم الجديدة.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي، مدير المباحث الجنائية بالفيوم، أن السرقة ورائها كلًا من "عماد. ح" 35 عامًا، نجار، و"أحمد. ا" 37 عامًا، سائق تروسيكل، و"إسلام. س" 21 عامًا، وشهرته "إسلام بدوي" عامل، ومقيمون جميعًا في قرية الأعلام بمركز الفيوم.

وألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكابهم حوادث سرقة المنازل والمحال التجارية.

وأحيل المتهمين لنيابة مركز الفيوم، التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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