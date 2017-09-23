أبو القمصان: لولا نصائح الحقوقيين لوزير الداخلية قبل فض رابعة لذهب لـ«الجنائية الدولية»

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كشفت نهاد أبو القصمان، المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عن جانب من تفاصيل لقاء وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للإخوان في 14 أغسطس 2013، والنصائح التي تم تقديمها حول شروط الفض.

أبو القمصان أفصحت عن تلك تفاصيل ذلك اللقاء، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، لعدد من الحقوقيين لتباحث كيفية الرد بشكل منهجي حول تقرير مؤسسة هيومن رايتس ووتش عن التعذيب في السجون بمصر.

وجاء حديث أبو القمصان عن ذلك اللقاء لتوضح أهمية ودور المجتمع المدني فهو يقدم النصائح والانتقادات للدولة، لتحسن من وضع حقوق الإنسان، ولفتت إلى أنه خلال الاجتماع عرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خطة الفض، واستأمن جميع من كانوا بالاجتماع عليها ولم يتحدث عنها أحد قط.

وأوضحت أن الوزير عرض وقتها التحديات، وأنه لا خيار أمام الدولة سوى الفض، وأضافت أن الحقوقيين المشاركين بالاجتماع قدموا نصائح له حول المعايير الدولية للفض، ومنها ألا يكون ليلا، وقبل أن تتدخل القوات يجب أن توجه إنذارات للمعتصمين، وأن تسمح لهم بمهلة من الزمن لتفريغ الاعتصام بشكل آمن، وأن توفر ممرا آمنا.

وأشارت إلى أن الوزير وقتها اعترض على تلك الإجراءات وقال: «أنتم تعرضون رجالي للخطر»، مضيفة أنهم ردوا بأنه «عليه أن يحقق تلك المعايير وأن يتخذ أعلى الاحتياطات لتأمين رجاله، وإلا سيتعرض للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية».

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وأضافت أن الوزير رد قائلا: «أنا فداء البلد»، موضحة أن ردهم كان «الأمر لا يتعلق بك شخصيا بل ستكون البلد كلها في مشكلة إن لم تتبع تلك الإجراءات».

ولفتت إلى أن «وزارة الداخلية اتبعت تلك الإجراءات وقت فض الاعتصام، ولم يتطور الأمر أكثر مما حدث»، موضحة أن «دورنا كحقوقيين تقديم النصيحة، ونظمنا حملات طرق أبواب لأنه كان لدينا معلومات وأدلة وقدمنا صورة واقعية لما حدث وقتها دون مبالغة أو تقليل».

وقالت أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «إن كلا منا يحارب في مجاله بأدواته، ونملك لغة حقوقية رصينة، ودورنا تقديم النصائح للدولة، ودوركم في البرلمان أن تدعمونا بأن توجهوا رجال الأعمال لدعم المنظمات وتوقيف حملات تشويه السمعة».

كانت لجنة حقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع عدد من منظمات حقوق الإنسان لبحث كيفية الرد على تقرير "هيومان رايتس ووتش"، الذى اتهم مصر بممارسة التعذيب بشكل ممنهج داخل السجون.