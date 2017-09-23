وزير الصحة يزور الأقصر لتفقد 4 مستشفيات

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الوزير أحمد عماد راضي يزور محافظة الأقصر اليوم السبت؛ لتفقد 4 مستشفيات والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر.

أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير ستبدأ بتفقد أعمال التجهيزات والإنشاءات النهائية بمستشفيات العديسات وإسنا المركزي، والذي تم انشائهم جديداً لخدمة أهالي الأقصر.

وأشار "مجاهد" في تصريحات صحفية، إلى انه من المنتظر أن يتفقد الوزير مستشفيات الأقصر العام، وأرمنت المركزي، تمهيداً للافتتاح الرئاسي الشهر القادم، وذلك بتكلفة إنشاءات وتجهيزات طبية تصل الى أكثر من 500 مليون جنية.

وأضاف أن الوزير سيتفقد مستشفى الأقصر الدولي، ومركز فيروس سي التابع لصندوق تحيا مصر، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جدير بالذكر أنه من المنتظر افتتاح 12 مستشفى جديدة خلال الافتتاحات الرئاسية الشهر القادم، حرصاً من الوزارة على التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات. ​