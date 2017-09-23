ضبط عاطل سرق صاحب صيدلية بالإكراه في الأميرية
01:21 م السبت 23 سبتمبر 2017
تعبيرية
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل اعتدى بالضرب على صاحب صيدلية بمنطقة الأميرية واستولى على هاتفه المحمول وفر هاربا.
تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغا من "نبيل.ف"، 56 سنة، صاحب صيدلية دكتور نبيل الكائنة دائرة قسم شرطة الأميرية، أنه حال تواجده داخل الصيدلية "ملكه" حضر إليه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه شراء بعض الأدوية وأثناء إحضارها فوجئ بقيامة بكسر الزجاج الخارجي للصيدلية والتعدي عليه باستخدام قطعة من الزجاج محدثا إصابته "بجروح قطعية باليدين، والرقبة، والوجه، والبطن، والركبة اليمنى" وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول وفر هاربا.
أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث، توصلت تحرياته إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "أحمد.أ"، 31 سنة، عاطل، ومقيم شارع الخليج المصري.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ماركة سامسونج G7 بمسكنه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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